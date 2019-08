Dragon Ball Heroes: tre modelli ideati da Toriyama per la razza di Freezer

Di recente su Dragon Ball Official Site, è stato pubblicato un nuovo numero della rubrica “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama”. Scopriamo insieme i dettagli.

Il sito ufficiale di Dragon Ball, sotto la direzione diretta di Shueisha , ospita da tempo una sezione che si aggiorna di giorno in giorno, dedicata a retroscena, interviste, illustrazioni esclusive, e alle creazioni mai diffuse del maestro Akira Toriyama.

Nella giornata di ieri 23 agosto, nel numero 395 di “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama”, sono state condivise immagini riguardanti il progetto del videogioco arcade Dragon Ball Heroes, creato dalla collaborazione tra Bandai Namco, Carddass e Toei Animation. Si tratta prevalentemente di un gioco di carte collezionabili ma con una forte componente strategica a turni, e che, nella versione cabinato, offre una simpatica interazione con i giocatori che tramite uno scanner possono posizionare le carte da utilizzare nel gioco.

Protagonista della storia è un giovane ragazzo di nome Beat, grande appassionato del brand, che si avvicina per la prima volta a questa nuova interazione videoludica. Beat viene sorprendentemente risucchiato dal cabinato e si ritrova in quel mondo abitato dai suoi personaggi preferiti, diventando egli stesso un Hero e partecipando alle battaglie al fianco dei guerrieri Z.

Le razze disponibili sono attualmente 8: Namecciani, Clan di Freezer, Majin, Umani Artificiali (Cyborg), Kaioshin, Demoni, e naturalmente Sayan, sia maschili che femminili. Ogni razza ha poi tre classi: Hero, Elite e Berserker, caratterizzate da varie abilità e statistiche differenti tra loro.

Toriyama partecipò alla creazione del videogioco come character designer e come supervisore, soprattutto durante le prime fasi del lavoro. Inaspettatamente, ieri sono stati presentati i tre modelli ideati dal maestro, riguardanti i guerrieri della razza di Freezer, che potete trovare in calce alla notizia. Da novembre 2016, il videogioco ha preso il nome di Super Dragon Ball Heroes, e ha subito dei cambiamenti radicali per quanto riguarda il sistema di gioco.

Ricordiamo che la serie anime di Dragon Ball Super tornerà a settembre sulle reti televisive italiane, dopo mesi di pausa, mentre è stato da poco pubblicato il capitolo 51 del manga.