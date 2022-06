Dragon Ball: Hirohiko Araki di JoJo mette la firma sul progetto copertine

In vista del quarantesimo anniversario di Dragon Ball, già da diverso tempo Shueisha ha inaugurato il Dragon Ball Super Gallery Project, un'iniziativa per cui i migliori autori della casa editrice firmano le 42 copertine del manga originale secondo il loro stile. Questa volta, è Hirohiko Araki a dare il suo contributo al progetto.

A inizio giugno, il progetto copertine di Dragon Ball ha visto la partecipazione di Yusei Matsui di Assassination Classroom. La dodicesima copertina delle 42 totali, porta invece la firma del sensei Araki, iconico autore di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Il mangaka, ha deciso d'illustrare la copertina del volume 33 di Dragon Ball. Su questa, sono presenti Gohan Super Saiyan e Cell in forma perfetta. Sul prossimo numero della rivista Saikyo Jump, in uscita nel mese di agosto, vedremo dunque la cover art di Araki dedicata all'opera di Akira Toriyama.

In rete, è stato già condiviso un confronto tra l'originale e la riedizione. Trattandosi di Araki, ci saremmo aspettati di vedere i citati due personaggi con una JoJo pose, ma l'autore è rimasto piuttosto fedele all'artwork dell'illustre collega. Gohan e Cell non hanno incontrato Joestar e gli Stand, ma di recente Dragon Ball ha incontrato i Big 3 in una statua da collezione. Vi ricordiamo che l'iniziativa andrà avanti fino al 2024: quale autore vorreste vedere per la prossima cover?