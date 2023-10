Da Dragon Ball a Hunter x Hunter: i 6 migliori power system degli shonen

Uno degli elementi centrali che può contraddistinguere, e in casi rari, rendere unico uno shonen rispetto all'oceano di proposte che permeano continuamente il mercato, è il power system. Da Dragon Ball in poi decine di mangaka hanno cercato di proporre idee interessanti, ma solo pochi sono riusciti a creare sistemi e meccaniche davvero originali.

Iniziamo con due opere piuttosto recenti quanto diverse tra loro. La prima riguarda Chainsaw Man di Tastuki Fujimoto, che si è da poco aggiudicato il terzo Premio Harvey di fila, e base il proprio sistema di potenza sui diavoli e sui contratti che questi possono stipulare con gli esseri umani. Nel mondo di Fujimoto più il nome di un diavolo intimorisce più questi sarà distruttivo; quindi, la forza di un diavolo dipende dalla paura che la sua forma scatena negli umani. Di conseguenza, un personaggio come Denji, capace di trasformarsi nel Diavolo Motosega, sarà incredibilmente potente.

La seconda opera è invece Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Costruito attorno all’energia maledetta, insita in ognuno ma estremamente difficile da controllare, il power system di Jujutsu Kaisen è basato su un’energia che scaturisce dalle emozioni negative provate dagli esseri umani. I pochi individui in grado di manipolarla la sfruttano in battaglia per tecniche peculiari, come i domini dell’espansione, massima espressione della stregoneria jujutsu.

Passiamo poi a due opere diventate classiche del genere, Dragon Ball di Akira Toriyama e ONE PIECE di Eiichiro Oda. Mentre la prima si fonda sul ki, o forza vitale, legata al livello combattivo del personaggio, il quale può manifestarla sia sottoforma di aura che di tecniche offensive e difensive, come la Kamehameha o il Taiyoken, la seconda si basa su oggetti commestibili che donano poteri diversi tra loro a chi li ingerisce, rendendoli però odiati dal mare. Divisi in tre categorie, Paramisha, Zoo Zoo e Rogia, i frutti del diavolo sono unici, e solo dopo la morte di chi ne ha ingerito uno quel determinato frutto rinasce.

Concludiamo con due altri grandi esponenti della categoria shonen. Nella terza parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Stardust Crusaders, Hirohiko Araki introdusse il concetto di Stand, entità legate ai personaggi, come se fossero dei guardiani, tutte contraddistinte da abilità e capacità uniche, e, soprattutto, stravaganti che hanno dato vita ad alcune delle battaglie più fantasiose del panorama shonen.

Arriviamo infine al Nen di Hunter x Hunter, ideato dal maestro Yoshihiro Togashi. Considerato da moltissimi appassionati il miglior power system dei manga shonena, nonché uno dei più dettagliati e profondi, il nen può essere descritto generalmente come la capacità di manipolare la propria aura. Esistono però sei tipi diversi di aura, che determinano una suddivisione tra gli utilizzatori di Nen. Questi sono: Materializzazione, Trasformazione, Potenziamento, Emissione, Manipolazione e Specializzazione. In base alla natura del proprio nen l’utilizzatore può sviluppare tecniche originali e quindi uno stile di combattimento unico.