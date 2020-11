Dragon Ball: I fan votano i migliori combattimenti della prima storica serie

Le opere che sono riuscite ad affermarsi sul mercato come ha fatto Dragon Ball, diventata ormai una serie simbolo del battle shonen, sono estremamente poche, e le avventure del giovane Goku, di Bulma, Crilin e del Maestro Muten hanno conquistato milioni di lettori sin dal loro debutto, avvenuto sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1984.

Quando ancora non si parlava di razze aliene pronte ad espandersi nell'universo unicamente grazie alla loro incredibile forza, la serie di Akira Toriyama era caratterizzata dal tema dell'avventura, della ricerca delle Sfere del Drago, oggetti magici in grado di poter far evocare un dragone che avrebbe espresso qualsiasi desiderio. Tra scenette comiche e qualche momento toccante, la serie ci aveva già introdotto però anche ai combattimenti mozzafiato che ad oggi continuano a renderla uno dei pilastri del genere.

Per questo di recente l'utente @DBPerfectShots ha chiesto su Twitter quale fosse il miglior combattimento della prima serie, ricevendo molte risposte, tra cui quelle riportate nei post in fondo alla pagina. Naturalmente non c'erano ancora le numerose tecniche che conosciamo oggi, basate principalmente sulla manipolazione dell'energia, e i combattimenti erano basati sulle arti marziali, anche attraverso l'uso di "armi", come il Bastone Magico posseduto dal protagonista.

Come potete vedere molti hanno ricordato come combattimento migliore quello tra Goku e Piccolo, e anche il confronto al Torneo tra i due allievi del Maestro Muten, Goku e Crilin, per poi considerare momenti ilari come l'attacco a sorpresa di Crilin contro Bacteria. E voi cosa ricordate dei combattimenti della prima serie? Ce n'è uno che considerate il migliore? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che una delle star della WWE ha vestito in panni di Bulma in un simpatico cosplay, e vi lasciamo ripercorrere le origini della serie con un salto nel passato.