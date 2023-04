Dragon Ball: l'iconica sfera a quattro stelle diventa un'insegna a neon

Nella serie di Dragon Ball Akira Toriyama ha inserito molti oggetti preziosi e artefatti attorno ai quali si sono sviluppate le avventure dei protagonisti, e tra la nuvola d’oro e il bastone Nyoi, uno dei più riconoscibili è sicuramente la sfera a quattro stelle, a cui Goku era particolarmente legato perché l’aveva ereditata dal nonno Gohan.

Col passare degli anni le sfere del drago hanno perso l’alone di mistero del viaggio iniziale intrapreso da Goku e Bulma, e nonostante non rappresentino più il fulcro della narrazione, vengono spesso usate dai protagonisti, o antagonisti, come azione scatenante di nuovi sviluppi. Ancora oggi la sfera a quattro stelle, la prima ad apparire sulle pagine del manga quasi quarant’anni fa, viene considerata come un emblema della serie, e quindi il team di artisti di Otaku Lamps ha pensato di realizzarne una versione molto speciale.

Alta e larga circa sessanta centimetri la nuova insegna neon a LED si presenta piuttosto semplice, con riflessi e sfumature, e i produttori promettono che riuscirà ad illuminare molto bene qualsiasi stanza in cui gli appassionati decideranno di posizionarla. In arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi, la lampada è già prenotabile sul sito dell’azienda al prezzo di 170 dollari, circa 155 euro al cambio attuale. Fateci sapere cosa ne pensate di questa lampada dedicata alle origini della serie Dragon Ball nei commenti.

