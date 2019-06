Dragon Ball: ecco un'illustrazione ufficiale di Goku contro il Grande Mago Piccolo

Nonostante la seconda parte del manga di Dragon Ball (che equivale a Z nell'anime) sia rimasta nel cuore di tutti, grazie a combattimenti spettacolari e villain carismatici - Freezer e Cell su tutti - il ricordo delle prime avventure di Goku restituisce un sapore speciale agli appassionati di lunga data.

Il sito ufficiale di Dragon Ball riaddolcisce queste memorie, continuando la sua rubrica dedicata alle opere del maestro Toriyama, che periodicamente aggiorna con nuovi approfontimenti, curiosità, e come in questo caso, illustrazioni ufficiali. Il sito ha infatti postato una tavola facente parte del "Dragon Ball Daizenshuu 3 – TV Animation Part 1”, per celebrare la sua uscita in Giappone nel Settembre del 1995.

Questo particolare numero si occupava di far venire a galla tutte le curiosità sull'adattamento animato di Dragon Ball, dall'inizio dell'anime a metà Z, impreziosendo il volume con interviste speciali e focus sugli episodi più importanti. Toriyama realizzava delle copertine speciali per la collana Daizenshuu, ritraenti molto spesso dei momenti importanti del manga.

L'illustrazione di oggi, infatti, fa il verso ad un combattimento storico del manga di Dragon Ball: lo scontro tra Goku e il Grande Demone Piccolo, un momento spartiacque per la maturazione dell'eroe e per l'intera serie che dai li poi crescerà esponenzialmente proponendo delle saghe sempre più pregne di tensione drammatica, basti pensare a quella dei Saiyan avvenuta poco dopo.

La tavola è realizzata con la solita maestria del sensei, che qui usa uno stile ormai raro, quasi più realistico, che ora ha abbandonato in favore di uno più cartoonesco. Le pose sono dinamiche, le espressioni semplicemente perfette, mostrando la voglia di ognuno dei due guerrieri di sopraffare l'altro.

Il manga di Akira Toriyama è stato omaggiato anche da un'artista della Justice League, dategli un'occhiata!