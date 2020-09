Dragon Ball: l'imitazione di Goku del comico Jay Pharoah è esilarante

GOKU, VEGETA(old one and new), AND PICCOLO IMPRESSIONS??!🤔🤣🤣🤣🤣To my Dragonball Dragongall Z Dragonball SUPER PHANS..This 1s 4 YOU! #Dragonballsuper #DragonballZ #Dragonball #Impressions pic.twitter.com/eOliT3YlbC