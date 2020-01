Dragon Ball: avete mai immaginato Goku con lo stile de l'Attacco dei Giganti o di Berserk?

Il piccolo Saiyan accorso sulla Terra a causa della tragedia che ha distrutto il Pianeta Vegeta è uno degli eroi più importanti della cultura nipponica. Dragon Ball fa ormai parte di quella sequela di elementi distintivi che contraddistingue l'intero apparato editoriale dell'universo fumettistico giapponese.

E non è un caso se Goku è l'eroe e il protagonista più celebre dell'intero mondo dell'animazione. Il capolavoro di Akira Toriyama ha fatto da scuola al genere shonen della nuova e attuale generazione, contribuendo alla creazione opere destinate a cambiare innumerevoli volte un mercato variopinto ed affascinante.

ONE PIECE, l'Attacco dei Giganti, sono solo due dei titoli più iconici dell'industria. Ed è proprio per questo motivo che acquista una certa importanza l'ultima illustrazione di Luis Figueiredo, che ha provato a immaginare Goku nelle vesti di alcune delle serie più distintive del settore, a partire dal mondo Pokémon fino all'attuale successo stellare di Demon Slayer. La rappresentazione artistica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae inoltre il saiyan nelle vesti del complesso immaginario Walt Disney e di Berserk.

L'immagine, grazie alla molteplicità di stili riportati, è diventata virale in rete, con numerosi appassionati che hanno commentato con forte entusiasmo il talento dell'artista che ha perfettamente immaginato l'approdo di Son nelle più famose opere nipponiche.

E voi, invece, quale stile preferite di più? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.