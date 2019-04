Dragon Ball: avete mai immaginato Goku in versione Eremitica?

Le fan art fanno parte dell'universo di un franchise, e gli appassionati capaci di ricreare gli elementi fondanti di alcuni personaggi e unirli ad altri sono relativamente pochi. Gli artisti che però si sono infatuati di Dragon Ball, essendo in gran numero, sono sempre riusciti a presentare disegni e reinterpretazioni di un certo spessore.

Cell-Man, un disegnatore appassionato della saga di Dragon Ball, come sottolinea anche il suo nome, ci ha mostrato cosa significa fondere l'universo delle sette sfere con un altro altrettanto famoso. Come potete vedere in calce, Cell-Man ha pubblicato su Reddit una fantastica illustrazione con Son Goku in versione eremita, forma appartenente al franchise di Naruto.

Il Goku immaginato dal disegnatore non possiede il solito mantello rosso che Naruto indossò durante l'attacco di Pain a Konoha, ma semplicemente la tuta arancione e nera tipica di Naruto Shippuden. Oltre gli iconici segni rossi intorno agli occhi, vediamo anche un Rasengan arancione nella mano sinistra. Che si tratti in realtà di un attacco d'aura? Per completare il disegno, sempre utilizzando le tinte arancioni e grigio scure, Cell-Man ha inserito anche delle nuvole stilizzate che ricordano indubbiamente la Kinton, conosciuta in Italia come Nuvola Speedy. Cosa ne pensate di questa nuova fan art?

Intanto, la saga di Dragon Ball è ritornata in fumetteria con l'edizione Full Color di Star Comics, con a breve l'arrivo dell'epica Saga di Freezer.