Dragon Ball: ricordate quando Toriyama inventò il figlio di Freezer?

Il personaggio di Freezer è indubbiamente uno degli antagonisti più affascinanti di tutto Dragon Ball. L'imperatore del male, nonostante la sua indole malvagia, è stato sempre apprezzato dagli appassionati, che sono stati rapiti dalla sua caratterizzazione da vero e puro villain senza scrupoli.

Non è un caso infatti, che ancora oggi gli vengano tributate delle fan art in giro per il web, dimostrando come l'antagonista sia rimasto impresso nelle menti degli appassionati. Anche Toriyama ha fatto la sua parte: Freezer è stato reintrodotto, dopo Dragon Ball Z, nel midquel Super, all'interno del quale ha trovato spazio in ben due saghe ed una pellicola che lo hanno fatto tornare sotto le luci della ribalta.

Il fandom, tuttavia, si è sempre interrogato su un quesito particolare: l'imperatore del male ha un figlio? Sappiamo per certo che ha un padre (Re Cold) e un fratello (Cooler), ma una eventuale prole di Freezer non è mai stata rivelata sia nel manga che nell'anime. Guardando sempre tra le produzioni di Toriyama, tuttavia, possiamo trovare una mezza conferma.

Diversi anni fa il sensei realizzò il manga parodico NekoMajin, che in un primo momento si servì dei personaggi canonici della serie classica per plasmare la sua storia, ma ad un certo punto Toriyama capì che servisse introdurre qualcosa di nuovo, un cattivo originale. Proprio in questo frangente fu presentato il figlio di Freezer, Kuriza.

Kuriza, tranne che per la forma della testa, sembra assomigliare in tutto e per tutto a suo padre. La sua attitudine è malvagia e la sua potenza pare avvicinarsi a quella del'imperatore. All'interno del gag manga lo vediamo anche trasformarsi nella sua forma finale, rendendolo praticamente identico a Freezer. Il villain si è mostrato anche nel gioco Dragon Ball Heroes; nonostante non sia un personaggio canonico, sarebbe interessante vederlo all'opera nella serie principale per svilupparne intorno qualche arco narrativo.

E voi che ne pensate? Sapevate dell'esistenza di Kuriza?