Dragon Ball: l'imponente Shenron Supremo è protagonista dello sketch mensile di Toyotaro

Toyotaro è un uomo molto impegnato, ma nonostante sia sommerso dal lavoro riesce sempre a trovare un po' di tempo per inviare il suo artwork mensile al Dragon Ball Official Site. L'autore, infatti, dedica uno sketch al mese ad alcuni personaggi della serie, e per il mese di febbraio ne ha scelto uno che non tutti ricorderanno: il magnifico Shenron Supremo.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, in cui l'imponente drago viene ritratto durante la sua prima apparizione di fronte al Palazzo del Supremo, nei primi episodi di Dragon Ball GT. Toyotaro probabilmente è stato influenzato dall'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, dove ha fatto la sua comparsa il quinto drago delle sette sfere.

"La versione gigante di Shenron è davvero fantastica!" ha scritto Toyotaro, "In realtà Super Shenron (NdR. Shenron dorato di Dragon Ball Super) è ancora più grande, ma questo è comunque fantastico. Ci sono tanti Shenron diversi, ma li amo tutti perché ognuno ha il suo stile". Shenron Supremo in realtà è l'unico drago non canonico della serie, visto che solo Shenron, Polunga, Super Shenron e il più recente drago del Pianeta Cereal sono stati scritti o direttamente approvati da Akira Toriyama.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno di Toyotaro? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.