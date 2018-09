Dragon Ball Z, in arrivo la figure dell'incredibile Great Saiyaman

Great Saiyaman, una delle figure più buffe e divertenti create da Akira Toriyama all'interno del franchise di Dragon Ball. Possiamo considerarlo il passaggio tra il Gohan bambino e l’età adulta.

La notizia è apparsa sulla pagina Twitter di Erren Van Duine‏ (@ErrenVanDuine). A quanto pare S.H. Figuarts ha finalmente deciso di rilasciare una nuova speciale figure di Great Saiyaman, immortalato in una delle sue epiche pose.

L'uscita è prevista per febbraio 2019 al prezzo di 6264 yen (circa 46 euro). La figure sarà munito di quattro tipologie di "testa" interscambiabili tra loro: oltre al look classico che tutti conoscono, ci sarà anche la versione comica di Gohan munita di occhiali da sole e bandana bianca in testa, una standard e addirittura una variante da Super Saiyan, più eroica.

Si può dire che hanno pensato proprio a tutto questa volta, infatti oltre ad essere snodabile, Gohan sarà munito di un mantellino rosso removibile in modo che i fan possano rievocare le mitiche pose del nostro eroe nel momento in cui si ritrova a combattere contro Majin Bu ed è costretto a rivelare la sua vera identità.

All'inizio la figura di Great Saiyaman era stata pensata e proposta al pubblico solo per creare leggerezza nella serie, regalando ai fan momenti di divertimento. Tuttavia questo personaggio è riuscito a diventare uno dei volti iconici della serie

Gohan non smette del tutto di calzare i panni dell'eroe mascherato anche in Dragon Ball Super, con l'obiettivo di ispirare sua figlia.

S.H. Figuarts ha voluto rendergli omaggio creando una figure che riuscisse a rievocare la figura dell'eroe.

Sarà possibile effettuare un pre-ordine sul sito web della Bandai Premium fino ad esaurimento del prodotto. Al momento la vendita di questa figure è prevista solo in Giappone, tuttavia i fan della serie sperano di poterlo ammirare anche nei negozi occidentali.

Il franchise di Dragon Ball non smette di stupirci, ora più che mai con l'uscita del tanto atteso lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.