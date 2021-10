Dragon Ball incontra Akira in delle illustrazioni ideali come wallpaper del telefono

Dragon Ball è un'opera che è entrata a far parte dell'immaginario popolare, un gioiellino che ha contribuito ad accompagnare l'infanzia di intere generazioni di appassionati. Ancora oggi il capolavoro di Akira Toriyama vanta una community di milioni di fan che dedicando quotidianamente alla serie manifestazioni di creatività.

E a proposito di creatività, recentemente lo studio KD Collectibles ha realizzato un modellino in scala della sfida a suon di kamehameha tra Cell e Gohan, il tutto però ad un costo di ben 2000 euro. Ad ogni modo, al fianco di compagnie dedite alla realizzazione di action figure, non manca l'incredibile supporto dei fan con illustrazioni dedicate a tema Dragon Ball che alle volte fanno il giro della rete.

L'ultima di queste è firmata nicocolors, un talentuoso artista che ha realizzato delle rappresentazioni grafiche ispirandosi alla celebre locandina di Akira, il film di Katsuhiro Otomo. I protagonisti delle immagini in questione, che potete recuperare tra gli allegati n calce alla notizia, sono Trunks del Futuro, mentre si dirige alla macchina del tempo, Taipai, e addirittura Bardak e la moglie Gine.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi disegni, vi piacciono come eventuali wallpaper per il vostro smartphone? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.