Dragon Ball incontra i Big 3: quattro icone di Shonen Jump riunite nelle figures di 7Stars

Nei primi anni 2000 Weekly Shonen Jump ospitava tra le sue pagine tre opere estremamente popolari. I cosiddetti Big 3 hanno contribuito a diffondere il medium in tutto il mondo, grazie a dei protagonisti diventati iconici, immortalati al fianco di un altro eroe estremamente conosciuto, Goku di Dragon Ball, in una figure da collezione.

È evidente quanto artisti come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Tite Kubo abbiano preso ispirazione dall’opera di Akira Toriyama, considerata ad oggi come uno dei manga più influenti del panorama odierno, capace di instaurare nuovi stilemi ed elementi costitutivi della categoria shonen. Nel corso degli anni sono stati diversi i crossover tra le serie più popolari pubblicate sulle riviste di Shueisha, in particolare nel settore videoludico con J-Stars Victory Vs o Jump Force, e nel merchandise.

Stavolta gli artisti di 7Stars hanno deciso di realizzare una simpatica reunion tra Goku, Luffy, Naruto e Ichigo, tutti in versione chibi e mentre giocano una partita a carte, diventata inaspettatamente accesa. Mentre Luffy e Goku sorridono e rimangono seduti al tavolo, il ninja di Konoha e lo Shinigami sono pronti a scontrarsi a suon di kunai e zanpakuto. Per chi fosse interessato a questo simpatico pezzo da collezione, arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ed è possibile preordinarlo al prezzo di 320 euro.