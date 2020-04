Dragon Ball incontra la DC: Goku veste i panni di Shazam in questa originale fan art

Sappiamo tutti benissimo come brucia l'animo degli appassionati e sappiamo anche altrettanto bene come quelli del mondo Anime e Manga siano forse tra i più attivi e artistici. Sempre pronti a omaggiare le loro serie preferite realizzando cosplay mozzafiato da presentare a fiere o da pubblicare sui social, e fan art degne di nota.

Se c'è una cosa che ai fan degli anime e manga piace molto fare è quella di paragonare i personaggi delle opere nipponiche che più amano, con quelli dei comics americani Marvel o DC. Molto spesso sono nati dibattiti che mettevano in contrapposizione personaggi dei due mondi. Spesso ci siamo chiesti, ti sei chiesto, se in un combattimento uno contro uno avrebbe avuto la meglio Goku, ad esempio, o Superman. Ma i viaggi mentali degli appassionati molto spesso non si fermano a questo, ma creano interi universi paralleli in cui anche i personaggi manga non sono altro che supereroi che combattono il crimine come quelli dei comics che abbiamo imparato ad amare.

Giusto qualche tempo fa, per rimanere in tema, vi avevamo mostrato una fan art realizzata da un artista di Twitter in cui immaginava il protagonista di Dragon Ball Super, Goku, nei panni di un supereroe DC, con tanto di costume su misura. Tali makeover non sono rari, anzi, infatti per proseguire su questo filone comics/manga, oggi vogliamo farvi vedere un altro disegno che vede, sempre Goku, nei panni di un nuovo supereroe DC: Shazam.

Molto probabilmente avrai capito di chi stiamo parlando, perché se fino a qualche tempo fa l'eroe ragazzo non era particolarmente conosciuto, dopo l'uscita nei cinema del film è diventato a tutti gli effetti uno dei personaggi più amati. Ebbene, proprio come Shazam è un bambino che all'occorrenza gridando "Shazam!", appunto, si trasforma grazie alla magia, l'artista di Twitter Mythallica ha voluto fare lo stesso con Goku. Ovvero realizzando una versione da giovane del personaggio, per intenderci quella presente nella serie non canonica Dragon Ball GT che, gridando "Kakazaam!" si trasforma in un adulto con addosso il costume dell'supereroe DC dal fulmine giallo sul petto.

Cosa ne pensi della trovata di Mythallica? Ti piace il disegno e il risultato finale dell'incontro tra il mondo nipponico dei manga e quello americano dei comics? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

