Dragon Ball incontra Final Fantasy: Goku e Cloud si fondono in un unico personaggio

Ci sono personaggi immortali che rimangono nell'immaginario collettivo anche anni dopo la conclusione della loro storia. Uno di questi è Goku di Dragon Ball, un anime e manga immortale che solo recentemente, dopo venti anni di stop, è tornato a calcare il palcoscenico mondiale. Un altro è Cloud Strife di Final Fantasy.

Cloud è il personaggio principale di Final Fantasy VII, pubblicato in Giappone ormai una ventina d'anni fa ma ripreso con il recente remake per PlayStation 4. Il biondo è uno dei protagonisti più famosi del brand di Final Fantasy e ora riceve una strana fusione con lo storico personaggio di Dragon Ball.

A presentarlo in rete è Derek Padula, fan che su Twitter ha inserito un'illustrazione che fonde insieme Cloud Strife e Goku. Come potete vedere nell'immagine in basso alla notizia, c'è un Cloud con lo sguardo identico a quello di Goku. Ovviamente più che una fusione, potrebbe essere semplicemente il ragazzo di Final Fantasy VII disegnato con lo stile di Akira Toriyama.

In ogni caso, Derek Padula ha anche proposto dei nomi per una potenziale fusione tra i due personaggi. Quale preferite tra Cloukū, Gokūd, Kakaroud e Cloudarot? Invece Qiashukai immagina un Goku Dio della Distruzione con la sua fan art.