Dragon Ball incontra LaLiga: ecco il super saiyan secondo il calcio spagnolo

Pensare all'animazione giapponese e al calcio reale contemporaneamente può suonare come un paragone distorto, eppure grazie alla popolarità di capisaldi del settore come Dragon Ball è possibile assistere a geniali ed esilaranti manifestazioni di creatività dal mondo sportivo, l'ultimo dei quali firmato LaLiga.

L'epopea di Akira Toriyama ha contribuito ad alimentare l'infanzia di numerosi appassionati, alcuni dei quali divenuti oggi veri e propri professionisti. Basti pensare, a tal proposito, a quella volta in cui due giocatori del Flamengo festeggiarono un goal con la danza della Fusion. E se ciò non vi bastasse, allora non potete evitare di riscoprire questa splendida coreografia che veste Goku dei colori dei Paris Saint Germain.

L'ultima geniale creazione nei riguardi del mondo sportivo è firmata dal profilo ufficiale Twitter de LaLiga, la massima serie calcistica spagnola, che ritrae Messi intento a battere un calcio di punizione. Il n°10 del Barcelona, dopo aver preso la mira esatta grazie al sistema di triangolazione dello scooter, esplode nel Leggendario Super Saiyan per scaraventare un potentissimo e preciso tiro nell'angolo in alto a destra. Il video, dopo esser divenuto virale in brevissimo tempo, ha divertito numerosi appassionati che hanno ricondiviso la clip nelle community dedicate.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante video in cui Messi raggiunge lo stadio di Super Saiyan? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.