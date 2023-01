Dragon Ball incontra Mercoledì: un simpatico crossover unisce le due serie

La serie Mercoledì è stata una delle più grandi sorprese della fine del 2022. La proposta originale diNetflix continua ad accumulare milioni di spettatori in tutto il mondo, e alcuni fan di Dragon Ball hanno pensato di trasformare una delle scene più conosciute della storia della giovane Addams utilizzando dei suoni presi direttamente dall’anime.

A pochi giorni dalla conferma di una seconda stagione di Mercoledì, con l’aggiunta di un breve teaser, sui social è stato infatti pubblicato il breve video che potete vedere in fondo alla pagina, dove Mercoledì inscena la sua peculiare danza durante il ballo organizzato alla Nevermore Academy. Stavolta, però, anziché Goo Goo Muck dei The Cramps, a fare da sottofondo alle singolari movenze della protagonista sono la colonna sonora e gli effetti sonori di Dragon Ball.

Dai teletrasporti alle sfere di energia, fino al suono dell’aura e al rumore di passi, sono diversi i suoni presi direttamente dall’anime di Dragon Ball Z e riprodotti in maniera tale da coincidere con le mosse di Mercoledì. Un crossover sicuramente inaspettato, esilarante per come è stato proposto, e che è riuscito a conquistare migliaia di like e a diventare virale sui social in breve tempo. Diteci anche voi cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che da poco è stata presentata una magnifica statua che riassume Dragon Ball Z, e vi lasciamo ad una speciale fanart dedicata a Goku e Gohan.