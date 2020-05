Dragon Ball incontra Naruto: Gohan al centro di un simpatico crossover

La serie di Dragon Ball Z ha sicuramente posto al centro della narrativa l'evoluzione del personaggio e della sua potenza combattiva. Allenarsi duramente per superare i propri limiti e sperare di sconfiggere il cattivo di turno è uno degli aspetti centrali dell'opera di Toriyama e l'attenzione per questi elementi si ritrova anche in altri Shonen.

In Naruto per esempio, il personaggio di Rock Lee è stato costruito per dimostrare come l'impegno costante possa valere di più di un'abilità ereditata geneticamente, cosa avvenuta per Neji con il Byakugan e Sasuke con lo Sharingan, solo per citarne alcuni. Un fan ha quindi deciso di unire i personaggi di Gohan e Rock Lee, nel magnifico disegno che potete trovare in calce alla notizia.

Sia Gohan che Lee hanno ricevuto dei trattamenti particolari nelle nuove serie, rispettivamente Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations. Gohan infatti appare sporadicamente ma si dimostra sempre un valido membro dei Guerrieri Z, sia durante il Torneo del Potere, sia negli ultimi capitoli dove lo stregone Molo è giunto sulla Terra. Rock Lee invece ricopre ormai un ruolo marginale, essendo divenuto uno dei maestri di Konoha.

Per ricordare quindi l'importanza di tali personaggi, nelle opere originali, l'utente @AnneCqra ha condiviso la simpatica fanart di Rock Lee con i capelli e gli occhi che ricordano Gohan bambino, sul ring del Torneo Tenkaichi.

