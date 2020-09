Dragon Ball incontra Naruto: Muten e Jiraiya si uniscono in un simpatico tatuaggio

Due dei pilastri della categoria shonen, Dragon Ball e Naruto, hanno sicuramente molto in comune, seppur ambientati in epoche e luoghi profondamente diversi. Una delle similitudine più simpatiche scovate dai fan è la presenza di un maestro pervertito, rispettivamente il Maestro Muten e il Sannin Jiraiya, entrambi mentori per i protagonisti.

Nonostante i due personaggi in questione siano effettivamente scomparsi dalle rispettive serie, la loro importanza nel percorso di crescita di Goku e Naruto è innegabile, e molti appassionati delle loro avventure continuano a dedicargli splendide fanart. Un fan ha però deciso di unirli in un tatuaggio molto particolare.

Nelle immagini che potete trovare nel post riportato in calce alla notizia, l'utente @Hana_Bi_Tattoo ha condiviso il tatuaggio voluto da un fan della serie, e il risultato è a dir poco esilarante. Vediamo il volto del Maestro Muten unito perfettamente al design di Jiraiya, ma la cosa che colpisce di più è il vortice di sangue che si forma su tutto il tatuaggio, che ricorda la reazione del Genio delle Tartarughe di fronte ad una bella ragazza.

Un simpatico omaggio e soprattutto un inaspettato crossover tra i due maestri che hanno introdotto le tecniche più iconiche delle serie, la Kamehameha da una parte e il Rasengan dall'altra. Ricordiamo che di recente Akira Toriyama ha espresso la sua opinione su Star Wars, e vi lasciamo ad una spaventosa fanart della fusione tra Kid Bu e Carnage.