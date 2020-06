Dragon Ball incontra Naruto: riscopriamo il meraviglioso artwork realizzato dai due autori

Non è certo un segreto che Masashi Kishimoto, autore di Naruto, Boruto e Samurai 8, abbia sempre stimato e rispettato Akira Toriyama, padre dell'iconica saga di Dragon Ball. Quello che molti potrebbero non sapere però è che diversi anni fa, su richiesta di Weekly Shonen Jump, i due si citarono a vicenda in una meravigliosa collaboration art.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, inclusa in un vecchio numero del settimanale di Shueisha e rievocata poche ore fa da alcuni utenti Reddit. Goku viene ritratto in posa sopra la testa del rospo Gamabunta, con indosso i tipici abiti del ninja, mentre Naruto sorride in groppa al colossale Dragon Shenron. I due mangaka hanno sempre espresso il loro amore per l'opera del collega e questa "Premium Collaboration", come è stata definita da Weekly Shonen Jump, non ne è che l'ennesima testimonianza.

Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE sono da sempre considerati come gli shonen più influenti della storia, e vedere collaborazioni tra i tre autori è sempre una gioia per gli occhi. A questo proposito, ricorderete che non molto tempo fa Toriyama citò ONE PIECE in uno dei suoi film.

Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE sono da sempre considerati come gli shonen più influenti della storia, e vedere collaborazioni tra i tre autori è sempre una gioia per gli occhi. A questo proposito, ricorderete che non molto tempo fa Toriyama citò ONE PIECE in uno dei suoi film.