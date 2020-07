Dragon Ball incontra Pokémon: Vegeta ha un nuovo alleato in una simpatica fanart

Il personaggio di Vegeta ha acquisito negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super una rilevanza particolare, grazie soprattutto alla nuova tecnica appresa sul pianeta Yardrat, e un fan, appassionato sia dell'opera di Toriyama che del brandPokémon, ha voluto immaginare un nuovo compagno per il Principe dei Saiyan.

Il Pokémon scelto per essere al fianco di Vegeta è stato uno dei mostriciattoli che ci ha accompagnato alla scoperta della regione di Sinnoh, ambientazione della quarta generazione dei videogiochi ideati da Satoshi Tajiri. Si tratta dello starter di tipo acqua, Piplup, che sin dalla sua prima apparizione ha mostrato un carattere forte, deciso e anche abbastanza orgoglioso, caratteristiche in comune con Vegeta.

Infatti è stata proprio questa "somiglianza" caratteriale a convincere l'utente @chima_po001 a realizzare il disegno che trovate in calce alla notizia, dove Vegeta e Piplup sembrano essere pronti ad entrare in battaglia, con uno sguardo serio e le braccia conserte, anche se il Principe dei Saiyan sembra essere imbarazzato.

Mentre Piplup non appare nella serie anime Pokémon Esplorazioni, rimanendo comunque uno degli starter più iconici di sempre, Vegeta si trova in grande difficoltà come abbiamo potuto leggere nel capitolo 62 di Dragon Ball Super.

