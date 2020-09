Dragon Ball incontra Spider-Man: Kid Bu si unisce a Carnage in una spaventosa fanart

La serie di Dragon Ball non ha bisogno di presentazioni, ormai, a più di 35 anni dalla sua prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Goku e i suoi compagni sono diventati delle icone della cultura legata ai manga e agli anime, e così anche alcuni degli antagonisti principali, come Freezer, Cell e naturalmente Majin Bu.

Nonostante siano stati sconfitti infatti, i villain principali di Dragon Ball Z continuano ancora oggi a rimanere nei ricordi degli appassionati, che spesso riescono a donargli nuova importanza con splendide illustrazioni, o immaginandoli con design diversi da quelli ideati da Toriyama. In occasione di un contest avvenuto qualche mese fa, l'artista finlandese Tony Timperi aveva realizzato una fanart mozzafiato, che univa Kid Bu con Carnage, simbionte dell'universo Marvel.

Questa particolare fusione, ribattezzata Burnage, unisce la malvagità pura che contraddistingue Kid Bu con la pazzia, sete di sangue e violenza che caratterizza uno dei supervillain più pericolosi nell'universo di Spider-Man. Come è possibile vedere nell'immagine che trovate nel post in fondo alla pagina, Kid Bu appare con dei denti più affilati rispetto al solito, con del fumo che fuoriesce dal poro sulla fronte, e con la sua pelle che sembra espandersi come un liquido, chiaro riferimento al simbionte.

Ricordiamo che Cell è tornato con un geniale cosplay low cost, e che Dragon Ball ha incontrato D&D grazie ad una campagna homebrew.