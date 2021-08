Dragon Ball incontra Spider-Man: Vegeta diventa Venom in un inquietante cosplay

L'universo di Dragon Ball è caratterizzato dalla presenza di numerose razze, ideate in corso d'opera dal maestro Akira Toriyama, e considerata la vastità e la continua espansione attraverso le nuove serie, un appassionato ha immaginato un crossover con l'universo di Spider-Man, soffermandosi in particolare su una fusione tra Venom e Vegeta.

In passato il Principe dei Saiyan è stato vittima di ben due manipolazioni, la prima dovuta alla magia di Babidi, ha portato alla forma Majin Vegeta, la seconda, seppur non canonica, ha causato la formazione di Baby Vegeta. Quest'ultima potrebbe rappresentare una somiglianza con quanto avvenuto a Peter Parker, in quanto si tratta in entrambi i casi di contatto diretto con un parassita alieno.

Tuttavia, l'utente @210ultimatesymbiote ha immaginato come apparirebbe l'orgoglioso Vegeta se posseduto dal potente e pericoloso Venom, simbionte di casa Marvel che ha fatto parlare molto di sé ultimamente grazie al secondo trailer di La Furia di Carnage, secondo film dedicato al personaggio. Il risultato ottenuto, come potete vedere dal post disponibile in fondo alla pagina, è particolarmente inquietante.

Oltre ai dettagli del volto del simbionte, il cosplayer ha immaginato un design unico, fondendo l'armatura da battaglia del Principe con il simbolo del ragno bianco che contraddistingue fin dalla sua prima apparizione Venom. Fateci sapere cosa ne pensate di questo inusuale crossover nella sezione commenti.

Per finire vi lasciamo scoprire a quale velocità può arrivare Son Goku, e vi ricordiamo che ha avuto inizio il progetto Super Gallery per i 40 anni di Dragon Ball.