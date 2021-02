Dragon Ball incontra Star Wars: il Principe Vegeta si trasforma in un mandaloriano

Nel corso degli eventi di Dragon Ball Super, Vegeta ha subito numerosi cambiamenti, diventando un personaggio particolarmente positivo, e allontanandosi dai metodi usati da Goku per accrescere il proprio potere combattivo, basti pensare alle recenti conversazioni con il Dio della Distruzione Beerus, e alla tecnica appresa sul pianeta Yardrat.

Un altro personaggio che è evoluto in qualche modo è il protagonista della serie The Mandalorian, prodotta da Disney e parte del progetto di espansione e arricchimento dell'universo di Star Wars, creato da George Lucas più di quaranta anni fa. Sia il Principe dei Saiyan che Mando hanno intrapreso un percorso che ha progressivamente modificato il loro temperamento, Vegeta perché guidato dalle responsabilità della famiglia, e il mandaloriano per la presenza di Baby Yoda al suo fianco.

Per questo, su richiesta di un fan delle due serie, l'artista @DevonClancy ha realizzato il magnifico disegno che potete trovare nel post in calce. Vegeta appare perfettamente in un costume che unisce il design dell'armatura da battaglia indossata dai Saiyan, e la leggendaria armatura mandaloriana, con l'iconico elmo in basso a sinistra. Cosa ne pensate di questo simpatico crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Toriyama ha spiegato il processo d'invecchiamento dei Saiyan, e vi lasciamo scoprire quante volte i protagonisti hanno evocato Shenron.