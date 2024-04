Dragon Ball incontra la Storia Infinita in questo artwork speciale firmato da Toriyama

Uscito nel 1984, il film La Storia Infinita, diretto da Wolfgang Petersen e basato sull’omonimo romanzo di Michael Ende, è diventato un cult degli anni ’80 e Akira Toriyama e Shueisha decisero di promuovere la pellicola anche in Giappone tramite un artwork dove vengono ritratti Goku e un drago di Dragon Ball come fossero due personaggi del film.

L’8 aprile 2024 nella sezione Toriyama Archives del sito ufficiale di Dragon Ball è stata, infatti, pubblicata la simpatica illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. Datato 5 febbraio 1985 il disegno è stato creato per essere inserito in un articolo dedicato alla celebre pellicola, vicino all’iconico frame dove si nota Atreiu e il Drago della Fortuna Falkor. Toriyama è riuscito a ricreare alla perfezione quella scena, ritraendo il piccolo Son Goku con la tuta viola mentre cavalca un drago arancione, con lunghe corna, diverso da Shenron.

L’articolo in questione è stato pubblicato in Weekly Shonen Jump #10 del 1985, occupava cinque pagine della rivista, nelle quali era presente anche un breve commento da parte di Akira Toriyama stesso. “Sono colpito da come sono riusciti a trasporre su schermo una storia così difficile da adattare. Ha un ritmo pacato, ma penso sia perfetto per un fantasy. Mi è davvero piaciuto!”, con queste parole il maestro Toriyama commentava il lavoro di Petersen e degli attori.

Dopo quella pubblicazione, l’illustrazione venne inserita anche nel primo Daizenshuu e in Dragon Ball Chogashu: Super Art Collection, e in entrambi i volumi veniva sottolineata la popolarità dei draghi sia nei manga che nei film. Prima di salutarci, vi lasciamo ad uno dei primi disegni di Son Goku, risalente a 40 anni fa, e a 3 scontri che hanno plasmato la personalità di Piccolo.

