Dragon Ball e l'incontro con i comics americani nell'illustrazione di Chris Samnee

Gli universi dei manga e dei comics americani presentano numerose differenze, a partire dalla serializzazione, fino allo stile e ai temi culturali trattati. Tuttavia negli ultimi anni sempre più spesso questi due mondi editoriali si avvicinano, e di recente un famoso artista Marvel e DC ha dedicato un disegno a Son Goku della storica Dragon Ball.

L'opera di Akira Toriyama ha di fatto marchiato un momento fondamentale nell'industria dei manga, influenzando moltissimi artisti delle generazioni future, e definendo al contempo gli stilemi della maggior parte degli shonen moderni. Naturalmente la diffusione delle gesta di Goku e dei Guerrieri Z hanno colpito anche talentuosi autori fuori dai confini del Giappone, tra cui Chris Samnee, disegnatore conosciuto soprattutto per il suo lavoro su Thor: Il Possente Vendicatore.

Samnee, che nel mese di agosto 2021 aveva già pubblicato uno sketch di All Might di My Hero Academia, è tornato ad omaggiare il mondo dei manga rappresentando con il suo stile unico e dettagliato Goku, protagonista della serie di Toriyama, ormai considerato un emblema del fumetto giapponese. Il disegno, riportato in calce, si basa molto sul chiaro scuro, e sui giochi di ombre e luci che si riflettono sul volto del combattente di uno degli attacchi energetici tipici di Dragon Ball. Fateci sapere cosa ne pensate di questo speciale crossover nei commenti.

Per concludere ricordiamo che nella vita privata Yamcha è uno sportivo professionista, e vi lasciamo ad un doppio cosplay di Vegeta contro C-18.