Dragon Ball: guardate questa incredibile collezione di statue dei Guerrieri Z

Nel corso degli anni Dragon Ball ha fatto nascere molti fan in tutto il mondo ed altrettanto numerosi sono i collezionisti che amano costellare la propria abitazione dei prodotti relativi al proprio franchise preferito. Andiamo a vedere la serie di statue in possesso di uno di questi appassionati.

Il manga venne scritto da Akira Toriyama a partire dal 1984 e, nonostante l'opera originale sia terminata da ormai 25 anni, l'impatto che ha lasciato nella cultura pop è indelebile e sono in molti a portare questa serie nel proprio cuore. I successo del fumetto e della sua trasposizione animata ha continuato a farsi sentire con forza per anni portando la Shueisha alla decisione di avviare, nel 2015, la produzione di un manga sequel denominato Dragon Ball Super. Quest'ultimo, ancora in corso, ha attirato a se vecchi e nuovi fan mantenendo alta l'attenzione sull'opera.

Tra i tanti amanti del Saiyan sempre in difesa della galassia individuiamo l'utente Instagram Richie Shia, il quale decide di condividere la propria collezione di statue dedicate a protagonisti ed antagonisti della saga. In particolare, nella foto riportata al termine di questa news, possiamo vedere svariate riproduzioni di personaggi, quali Goku, Vegeta, Gogeta e molti altri, ognuno nelle proprie diverse forme di Super Saiyan ed in versioni ricolorate alternative.

Cosa ne pensate di questa fantastica esposizione? Lasciateci un commento. Vi ricordo inoltre che Dragon Ball, quest'anno, compie 36 anni e vi riporto anche una news riguardante la stupenda creazione di un animatore di Dragon Ball.