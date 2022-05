Dragon Ball: l'incredibile collezione di Toshio Furukawa, doppiatore di Piccolo

Avendo una storia di 40 anni alle spalle, e milioni di appassionati cresciuti leggendo o vedendo le avventure di Goku, Dragon Ball è sicuramente uno dei media franchise più remunerativi del mondo. Tale popolarità si rispecchia anche in molte collezioni condivise dai fan, tra i quali si trova Toshio Furukawa, storico doppiatore di Piccolo.

Le informazioni rivelate in anteprima riguardo Dragon Ball Super: Super Hero e soprattutto sull’importante ruolo che Piccolo avrà al fianco di Gohan, come maestro e amico, hanno riportato il namecciano al centro dell’attenzione dei fan. Inoltre il 9 maggio 2022 è stato celebrato, come ogni anno, il Piccolo Day, e in quell’occasione sul sito ufficiale della serie è stata pubblicata un’intervista di Toshio Furukawa.

Parlando di come celebra il giorno del personaggio più famoso al quale abbia prestato la sua voce, Furukawa ha apertamente detto di aver accumulato un numero impressionante di figure dedicate a Piccolo nel corso dei molti anni di carriera. “Beh, mi piace molto il personaggio di Piccolo. Quando qualcuno mi chiede chi sia il mio personaggio preferito rispondo sempre col suo nome, senza alcuna esitazione” così ha iniziato a commentare il doppiatore prima di rivelare il numero delle figure in suo possesso.

“Ho circa 3000 figure di Piccolo, se questo può darvi un’idea di quanto mi piaccia. Quindi sì, celebro il Piccolo Day, anche se lo faccio semplicemente mangiando qualcosa di speciale per l’occasione. A volte riordino la mia collezione di figure, le pulisco, le dipingo, cose del genere.” Una passione incredibile, che continua da anni e che, come specifica lui stesso, lo ha reso un geek e un grande collezionista, anche per opere diverse da quelle create da Akira Toriyama.