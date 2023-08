Dragon Ball: l'incrollabile determinazione di Bardack nella figure di WS Studio

Nel vasto universo di Dragon Ball sono molti i personaggi secondari, e a volte nemmeno canonici, ad essere diventati popolari quanto i protagonisti. Il Saiyan Bardack, padre di Goku che si schierò contro Freezer in persona per proteggere il suo pianeta e i suoi compagni, è un esempio di questo fenomeno, e sta per tornare con una nuova figure.

Da episodi televisivi speciali, dove venivano affrontati viaggi temporali e dove Bardack riesce persino a diventare Super Saiyan, fino a capitoli che lo hanno riguardato nella saga di Granolah in Dragon Ball Super, molto discussi, ma che hanno donato un maggior spessore al personaggio, Bardack è stato sempre stato un grande punto di interesse della community di appassionati.

Per ricordare le gesta eroiche di un Saiyan considerato di infimo livello, gli artisti di WS Studio hanno presentato una nuova figure da collezione, semplice ma ben realizzata, in arrivo sul mercato tra il primo e il secondo trimestre del 2024. Alta 26 centimetri, la figure ritrae Bardack nella sua tuta da combattimento parzialmente distrutta, con cavigliere, polsini e la fascia sulla testa di un rosso intenso, elementi che hanno da sempre caratterizzato il suo design peculiare.

L’espressione decisa stampata sul suo volto, e il pugno sinistro serrato, fanno presagire che stia pensando di attaccare l’avversario, così come anche l’aura ai suoi piedi. Disponibile con o senza base, la figure è già prenotabile al prezzo di 150 o 180 euro in base alla versione scelta. Aspettiamo di sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Prima di salutarci, vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla storia di Bardack, e ai personaggi che hanno avuto più difficoltà a trasformarsi in Super Saiyan.