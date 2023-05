Dragon Ball: inizia un sondaggio speciale per celebrare il Goku Day

Nato dal significato delle sillabe di "Goku", il Goku Day viene celebrato il 9 maggio, e da quando l’associazione giapponese Kinebi ha riconosciuto tale giorno come un anniversario vero e proprio sono state diverse le iniziative organizzate per coinvolgere i fan, come il recente sondaggio lanciato dal sito ufficiale di Dragon Ball.

Un’icona dell’animazione giapponese, ma anche della cultura popolare, come Goku merita dei festeggiamenti speciali, e per quanto riguarda il 2023 il sito ha voluto coinvolgere direttamente la community avviando un sondaggio dedicato alle frasi pronunciate proprio dal protagonista in momenti chiave visti durante tutte le sue avventure. Per votare e partecipare al sondaggio non è necessaria alcuna registrazione sul sito in questione e bisogna votare quella che secondo noi è la migliore tra le 59 battute candidate, tutte riproposte con le tavole originali in giapponese e una traduzione in inglese.

Il sondaggio terminerà il 31 maggio 2023, e come viene specificato anche nel post di @DbsHype riportato in fondo alla pagina, la battuta vincitrice diventerà uno speciale pezzo di merchandise, e probabilmente anche da collezione. Inoltre, i risultati saranno condivisi anche in un video speciale. Dalle prime battute pronunciate da Goku quando ancora era un bambino, fino alle più recenti viste in Dragon Ball Super, questo sondaggio rappresenta anche un omaggio alla storia di Goku, fotografata nelle straordinarie tavole di Akira Toriyama e di Toyotaro.

Fateci sapere se parteciperete al sondaggio e qual è la migliore battuta di Goku secondo voi. Per finire, ecco uno spoiler sul capitolo 93 di Dragon Ball Super, in cui tornerà Broly, e vi lasciamo alle ipotesi sull’obiettivo di Black Freezer.