Dragon Ball: un'inquietante fanart immagina Gohan cresciuto da Radish

Dragon Ball è stato spesso oggetto di pazzeschi "What If", ovvero storie alternative che raccontano come sarebbero andati gli eventi se avessero preso una piega differente. Il "What If" creato dall'artista ruga-rell è semplicemente fantastico.

Su DeviantArt, l'utente ruga-rell ha condiviso una sua personalissima interpretazione del primo combattimento di Dragon Ball Z. Nell'opera di Akira Toriyama, Radish arriva sulla Terra per cercare suo fratello Kakarot. Una volta trovato, gli svela la verità nascosta dietro il suo misterioso passato. Goku non è un umano come pensava, bensì un Saiyan, una razza il cui unico scopo è combattere e conquistare altri pianeti.

Disgustato da ciò, Goku attacca suo fratello, il quale però si rivela un nemico superiore alle aspettative. Radish offre un'ultima opportunità a Kakarot: uccidere degli esseri umani per avere indietro la vita di suo figlio Gohan.

Radish rapisce il pargolo, e infastidito dal suo pianto lo rinchiude nella sua navicella. In quel momento, decisivo per la fanart, il Saiyan rileva la forza combattiva di Gohan attraverso il suo scouter. Il dato è impressionante per un semplice infante e ritenendolo un errore di sistema, Radish ignora l'evento. In seguito, Goku e Piccolo riescono a eliminare il primo storico antagonista e a salvare il piccolo.

Ma cosa sarebbe successo se Radish si fosse fidato del suo rilevatore e fosse scappato via con Gohan? Ruga-rell ha immaginato questa spaventosa ipotesi in una spettacolare fanart. Cresciuto con suo zio Radish, Gohan è diventato un Saiyan malvagio. Con indosso la tuta combattiva tipica della sua razza, l'ormai adolescente Gohan esprime cattiveria da tutti i pori. Con il suo aiuto, molto probabilmente Vegeta, Nappa e Radish avrebbero persino potuto liberarsi dal comando di Freezer, dando nuova vita all'Imper Saiyan. Dragon Ball è spesso oggetto di fanart, alcune bellissime, come questa dedicata a Goku e Vegeta. Anche Toyotaro ci regala splendide illustrazioni ufficiali di Dragon Ball; ammirate questo sketch di Bora.