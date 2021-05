Dragon Ball: un inquietante e fedele Cell in una figure in edizione limitata

Durante tutta l’intera epopea di Dragon Ball abbiamo imparato a conoscere davvero tanti personaggi, alcuni dei quali che si sono fatti carico del ruolo di villain all’interno della narrazione. Alcuni di essi, tuttavia, hanno riscosso una notevole popolarità tra gli appassionati del capolavoro di Akira Toriyama.

Il ruolo di Cell in Dragon Ball è stato particolarmente importante dal momento che grazie all’antagonista Gohan ha raggiunto il Super Saiyan 2 e, di conseguenza, ha mostrato ai lettori del manga gli incredibili margini di miglioramento della razza Saiyan.

Ad ogni modo, se Cell esistesse realmente incuterebbe particolarmente timore a causa delle sue sembianze particolarmente inquietanti. Proprio per questo, uno studio ha provato a reinterpretare il villain in un modellino in scala 1/4, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae dunque l’iconico antagonista con delle fattezze il più fedeli possibile alla realtà. Il modellino in questione, che in realtà sfigura per dimensioni, non sembra essere tuttora in vendita ma sarà proposto unicamente in 25 pezzi, aspettatevi dunque un costo sull’ordine delle 4 cifre.

Prima di salutarvi, che ne dite di dare un’occhiata a questa figure di Vegeta nei panni di un Samurai? E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta realistica di Cell, vi piace? Diteci la vostra opinione a guardo, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.