Dragon Ball invade l'UFC, lottatrice si presenta al Weigh-in vestita da Majin Vegeta!

Roxanne Modafferi, lottatrice militante nell'UFC femminile, si è recentemente presentata al weigh-in precedente al match con la sfidante Maycee Barber con indosso un'esilarante parrucca da Super Saiyan. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video in questione, in cui la combattente ha sfoggiato la sua miglior imitazione di Majin Vegeta.

La verifica del peso viene effettuata negli sport di combattimento prima dello svolgersi dell'incontro, in modo da verificare che entrambi i lottatori (o lottatrici) rientrino nella stessa classe. In questo caso stiamo parlando di Pesi Mosca, ovvero la categoria di peso che comprende le combattenti dai 53 ai 57 kg.

Il cosplay da Super Saiyan comunque, composto dalla parrucca e da un piccolo adesivo raffigurante la M di Majin Vegeta, sembrerebbe aver portato fortuna a Modafferi, visto che è riuscita a battere ai punti una combattente circa dieci anni più giovane. Il match si è infatti concluso con una vittoria per decisione unanime ed ha segnato la prima sconfitta nella carriera della giovane Maycee Barber.

Omaggi del genere non sono certo nuovi. Vi ricordiamo infatti che solo negli ultimi mesi, il combattente della WWE Ricochet ha citato My Hero Academia prima di un importante incontro, così come la wrestler Leva Bates.

E voi cosa ne pensate? Vi fa piacere questa crescita di popolarità degli anime? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!