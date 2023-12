Dragon Ball, l'isekai su Yamcha verrà mai animato?

L’universo di Dragon Ball non ha certamente bisogno di presentazioni. La storia di Goku e dei Guerrieri Z ha raggiunto vette di popolarità straordinarie, e ancora oggi continua ad attirare nuovi lettori e appassionati. Ma non tutti sanno dell’esistenza di uno spin-off appartenente al genere isekai e con protagonista Yamcha, più o meno.

Intitolato Vita da Yamcha il manga in questione è composto da soli tre capitoli, pubblicati con irregolarità dal dicembre del 2016 all’agosto del 2017 e poi racchiusi in un piccolo volume, edito in Italia da Star Comics. L’ispirazione, come molti avranno già compreso, viene direttamente da Vita da Slime, uno degli isekai di grande successo, ma la storia ovviamente prende le distanze dall’opera di Fuse e Mitz Vah.

Un fan di Dragon Ball cade per le scale e si risveglia nel corpo di Yamcha, durante gli eventi della serie originale. Sapendo già come andrà a svilupparsi la storia, il protagonista inizia ad allenarsi duramente per cercare di donare più dignità al personaggio di Yamcha e di farlo sopravvivere ad alcuni scontri altrimenti letali. Un piano degno di rispetto, ma che dovrà fare i conti con un’altra persona finita per sbaglio nel mitico universo ideato da Akira Toriyama.

Con questa premessa la storia ha attirato moltissimi lettori, e per lo stesso motivo, considerato anche il rinnovato interesse per il franchise grazie ai nuovi progetti annunciati, potrebbe attirare altrettanti spettatori se diventasse un anime. Magari anche gli appassionati del genere isekai, un numero sempre in continua crescita, potrebbero avvicinarsi a Dragon Ball seppur attraverso uno spin-off.

Sebbene non sia stato scritto da Toriyama in persona, ma da Dragongarow Lee, il manga su Yamcha potrebbe effettivamente ricevere un adattamento animato, sebbene Toei non abbia ancora detto nulla a riguardo. Per concludere ricordiamo che Toni Servillo è fan di Dragon Ball, e vi lasciamo alla Death Battle tra Goku e Superman.

E voi vorreste vedere un episodio speciale di Dragon Ball dedicato a Vita da Yamcha? Avete letto lo spin-off? Ditecelo nei commenti.