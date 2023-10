Dragon Ball, Sui Ishida di Tokyo Ghoul disegna Goku: ecco il risultato

La leggenda di Dragon Ball è stata una fonte d'ispirazione per numerosi autori contemporanei, compreso Sui Ishida, mangaka responsabile di Tokyo Ghoul e del più recente Choujin X. L'omaggio dell'autore all'opera di Akira Toriyama è fenomenale e vi lascerà sbalorditi.

Con l'avvicinarsi del 40° anniversario di Dragon Ball Shueisha ha dato vita a un particolare progetto per cui i suoi mangaka stanno rendendo tributo allo shonen di Toriyama reinterpretandone le sue cover. L'autore di D.Gray-Man è l'ultimo a partecipare al Dragon Ball Super Gallery Project, mentre pare che il prossimo mese tocchi a Gege Akutami di Jujutsu Kaisen dare il proprio contributo a quest'iniziativa. In attesa di vederne il risultato, anche Sui Ishida ha reso gloria a Dragon Ball.

Sui Ishida è uno dei mangaka più celebri di questa generazione, noto al grande pubblico per il suo stile dark fantasy/horror utilizzato in Tokyo Ghoul e Choujin X, entrambi serializzati da Shueisha. Ishida ha realizzato un artwork di Goku, che risalta per il particolare tratto da lui utilizzato. Nell'illustrazione del maestro viene usata una particolare tecnica ad acquerelli, che rende l'immagine più simile a un quadro che a un panel di una serie manga.

La cura riposta da Ishida in questo disegno di Dragon Ball è pazzesca e lascia interdetti. Anche nel corso delle loro serializzazioni, i mangaka si avvicinano ogni giorno più a una qualità visiva pari a quella di pittori e artisti più rinomati. Se il suo lavoro vi ha incuriositi, ecco 10 curiosità su Sui Ishida di Tokyo Ghoul.