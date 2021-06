Dragon Ball: la volta in cui Jackie Chan voleva realizzare un film live action della serie

Nel corso degli anni Dragon Ball si è affermato come uno dei pilastri del battle shonen, ottenendo numerosi progetti animati, e anche fallaci tentativi di adattamenti live action. Sicuramente non è semplice realizzare un film capace di carpire la vera natura della serie, come avrebbe voluto fare l'attore e artista marziale Jackie Chan.

Dopo i diversi, e fallaci, tentativi di portare sugli schermi un'esperienza simile a quella presente nel manga di Toriyama, o nell'anime prodotto da Toei Animation, alcune figure importanti nel mondo del cinema, tra cui Zack Snyder, stanno mostrando interesse in un adattamento live action di Dragon Ball. Un'idea particolarmente interessante è però emersa diversi anni fa dall'attore Jackie Chan, fan di lunga data della serie originale.

Nelle pagine dei volumi Daizenshuu, guide dedicate al franchise, pubblicate in Giappone alla fine degli anni '90, il celebre artista marziale aveva espresso i suoi pensieri riguardo la serie con queste parole: "Per molto tempo, ho sentito dire da persone vicine che Dragon Ball era interessante. Quindi ho guardato l'anime, e poi letto l'intera edizione cinese del manga. Naturalmente, come avevano detto, era molto interessante. Penso che il mio personaggio preferito sia, ovviamente, Goku. La scena che mi ha colpito di più...ce ne sono troppe da ricordare, quindi non posso sceglierne solo una. Ci sono così tante sequenze affascinanti."

Successivamente Chan si era soffermato su un suo desiderio molto particolare: "È un'opera che vorrei davvero adattare in un film. Dragon Ball è confezionata con così tante idee e un immaginario fantastico. Tuttavia, renderlo una pellicola live action credo che richiederebbe moltissimi effetti speciali e un budget enorme."

Ricordiamo che lo stesso Toriyama ha tratto ispirazione da molti film di arti marziali, con protagonista proprio Jackie Chan, e vi lasciamo ad un dettagliato grafico delle trasformazioni dei Saiyan.