Dragon Ball: Jackie Chun è pronto al Tenkaichi nella figure da collezione di OOTD

Il Maestro Muten è tornato al centro degli eventi in Dragon Ball Super partecipando al Torneo del Potere e fornendo al suo ex allievo Goku le basi per controllare l'Ultra Istinto. Sebbene ora non ci siano paragoni, un tempo il Genio della Tartaruga era anche più forte di Goku.

Tornando indietro alle origini di Dragon Ball, il Maestro Muten fu il primo a impartire lezioni e a instradare Goku nelle arti marziali. Trascorsi otto mesi di intenso allenamento, per valutare i progressi compiuti da Goku e Crilin, Muten iscrisse i suoi due allievi al 21° Torneo Tenkaichi.

Al torneo di arti marziali più prestigioso al mondo partecipò segretamente anche Muten sotto le mentite spoglie di Jackie Chun. Fingendosi l'anziano Jackie Chun, Muten sconfisse Yamcha e poi anche Crilin, aggiudicandosi la finale del Tenkaichi, dove ad attenderlo c'era Goku. Dopo uno scontro epico. in cui Muten fu costretto a distruggere la luna per interrompere la trasformazione in Oozaru di Goku, Jackie Chun si aggiudicò il 21° Tenkaichi. Dunque, l'età avanzata non impedì al Maestro Muten di confermarsi il più forte di Dragon Ball, titolo che abbandonò già al 22° Tenkaichi, dove si arrese riconoscendo la forza di Tienshinhan.

Per celebrare l'alter ego, lo studio specializzato OOTD ha realizzato una figure di Dragon Ball che rappresenta Jackie Chun pronto alla finale del Tenkaichi. La statua da collezione è alta 29 centimetri e uscirà entro la fine del 2023 al prezzo di 155 euro.