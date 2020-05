Dragon Ball: John Boyega scherza sul taglio di capelli di Vegeta

Gli effetti della pandemia globale hanno avuto conseguenze su una quantità incredibile di industrie, che al fine di rispettare la salute propria e altrui rimangono ancora chiuse. Tra questi troviamo anche il settore dei barbieri, ai quali l'attore John Boyega ha dedicato una simpatica lettera, citando anche il taglio di Vegeta di Dragon Ball .

Uno dei volti più importanti apparsi nell'ultima trilogia di Star Wars, John Boyega, ha condiviso su Twitter l'esilarante video che trovate in calce alla notizia. Nel video Boyega ripercorre, in circa 2 minuti, i cambiamenti del suo taglio di capelli, e anche qualche commento derisorio da parte delle ragazze, che proprio per la capigliatura lo hanno paragonato al Principe dei Sayan.

I capelli di Vegeta sono stati spesso oggetti di scherno da parte di fan, e non, dell'opera di Akira Toriyama, e naturalmente anche l'attore, che in passato ha ripetuto più volte di essere appassionato di manga ed anime, ha voluto scherzare per rendere ancora più memorabile il messaggio a "tutti i barbieri del mondo". Sicuramente Vegeta avrebbe avuto qualcosa da ridire per questi commenti, essere offeso dai terrestri risulterebbe insopportabile per il Principe di una razza così orgogliosa.

John Boyega ha ricoperto il ruolo di Finn nelle ultime tre pellicole della space opera creata da George Lucas più di 40 anni fa, apparendo anche nell'ultimo episodio, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, di cui trovate la nostra recensione.

Ricordiamo inoltre che Toei Animation ha rinnovato i domini di Dragon Ball, che potrebbero riguardare anche la seconda stagione di Dragon Ball Super.