Da Dragon Ball a Ken il Guerriero: le 5 frasi più famose e citate degli anime

Il settore degli anime si sta espandendo sempre di più con decine di nuovi progetti ogni anno, remake e reboot per celebrare speciali anniversari di opere diventate ormai storiche e conosciute in tutto il mondo. Ma quali sono le cinque frasi più citate dagli appassionati? Scopriamolo insieme in questa speciale classifica.

All'ultimo posto troviamo una serie di frasi e presentazioni, piuttosto che una semplice frase, provenienti dall'assurdo universo de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Dagli Hora Hora Hora di Jotaro Kujo, fino all'esclamazione Oh my God di Joseph, e passando per l'abusatissima Za Warudo di Dio Brando, citate ovunque e diventate ormai dei meme. Successivamente è il turno di Omae wa mou shindeiru, probabilmente la minaccia e frase più importante dell'intera serie di Ken il Guerriero, uno degli shonen più influenti dei primi anni '80.

Sull'ultimo gradino del podio troviamo "Tutto secondo i miei piani", di Light Yagami, protagonista della serie più recente presente in classifica, Death Note di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Secondo posto va invece a Gurren Lagann con "Sfondamento dei Cieli" ricordando la potenza del gunmen di Simon. Infine, sebbene piuttosto prevedibile, la medaglia d'oro è stata guadagnata dal leggendario "It's Over 9000!" pronunciato da Vegeta, sconvolto nel leggere sul suo scouter il livello combattivo raggiunto da Goku, frase preferita all'errata corrispettiva italiana "A più di 8000".

Cosa ne pensate di questa classifica? Avete altre frasi degli anime diventate iconiche? Ditecelo nei commenti.