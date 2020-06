Dragon Ball: ci lascia Junya Furusawa, lo storico artista ufficiale dell'anime

Fare parte di un progetto ambizioso e conosciuto in tutto il mondo come quello di Dragon Ball comporta onere e onori. Tuttavia, capita spesso nell'industria dell'animazione che alcuni ruoli cruciali nella valorizzazione di un'opera passino in secondo piano.

Siamo certi che sono in molti a non conoscere il nome di Junya Furusawa, noto artista legato soprattutto al franchise di Akira Toriyama. Il motivo dietro questa apparente impopolarità è dovuta all'assenza di crediti nei suoi lavori a tema Dragon Ball. Ad ogni modo, la carriera di Furusawa scoppiò negli anni del college, quando divenne popolare in patria grazie al suo iconico tratto particolarmente simile a quello di Toriyama sensei. Ben presto, l'artista venne ingaggiato per realizzare illustrazioni ufficiali e promozionali da pubblicare sulle riviste per ragazzi, soprattutto in occasione delle uscite dei lungometraggi.

Per conoscere meglio i suoi lavori, vi suggeriamo una rapida ricerca su Google Immagini per potere dare anche solo una veloce occhiata alle tante rappresentazioni artistiche realizzate da Furusawa nel corso della sua carriera, prima di rinunciare effettivamente alla collaborazione col franchise per intraprendere la strada di mangaka. Nelle scorse ore, numerosi artisti nipponici hanno confermato una notizia che aleggiava nell'aria da qualche settimana, ovvero la scomparsa di Junya Furusawa lo scorso 1 maggio.

Una notizia spiacevole per tutti quei appassionati di Dragon Ball che sono cresciuti anche grazie alle sue straordinarie illustrazioni, molte delle quali finite spesso come wallpaper per migliaia di smartphone e PC.