Dragon Ball: il leggendario Broly raggiunge il Super Saiyan 3 nella figure di Kylin Studio

Agli albori della serie Dragon Ball Z la leggenda del Super Saiyan era diventato uno dei misteri principali dell’opera di Akira Toriyama, e nonostante il raggiungimento di questo stadio da parte di Goku e di altri Guerrieri Z, la storia venne stravolta con l’ottavo film che introdusse il Saiyan Broly, diventato canonico solo molti anni dopo.

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda chiarì infatti il velo di mistero attorno a questa creatura dalla straordinaria potenza combattiva, di molto superiore da quella raggiunta dai protagonisti, e in Dragon Ball Super: Broly, pellicola che ridefinì con maggiore profondità e un background diverso il personaggio, rendendolo anche parte del canone della serie, e mostrando come riuscisse a tenere testa a Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue.

Anni prima del film però, nel videogioco Dragon Ball: Raging Blast, Broly era in grado di raggiungere il terzo stadio del Super Saiyan, forma mai mostrata nell’anime o nel manga, e che gli artisti di Kylin Studio hanno voluto raffigurare in una spettacolare figure da collezione. Alta 58 centimetri, e in arrivo tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, la statua in questione, che potete vedere nelle immagini in calce, appare molto dettagliata e ritrae alla perfezione il semplice desing di Broly, con lunghi capelli e senza sopracciglia. Per chi fosse interessato ad acquistare la figure, questa è già prenotabile al prezzo di 295 euro.

Per finire, ricordiamo che un importante animatore è al lavoro sul web anime di Dragon Ball, la cui uscita è prevista nel corso del 2023, e vi lasciamo ad una fan art di Broly ridisegnato con lo stile di Z.