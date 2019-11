Dragon Ball o Lego Ball? Un fan espone tutta la sua collezione di personaggi

Lego è uno dei brand più noti al mondo. Con tante partnership, sorte principalmente negli ultimi decenni, la casa produttrice dei noti mattoncini danesi si è intrufolata in ogni altro franchise importante, come successo per la Disney e Star Wars ma anche per opere importanti del mondo orientale come ad esempio il noto anime e manga Dragon Ball.

Nei mesi scorsi tanti fan hanno sfruttato i propri mattoncini Lego per ricreare scene di anime come One-Punch Man, mentre altri hanno deciso di mettere in mostra la propria collezione. È il caso di SpaceMasters, utente di Reddit che ha postato una foto nel subReddit dedicato.

Come potete vedere in calce, sono presenti alcuni dei personaggi di Dragon Ball in versione Lego, dai protagonisti ad alcuni personaggi secondari. Molti di questi sono personaggi ufficialmente venduti dall'azienda danese, mentre altri sono stati creati sfruttando pezzi esistenti.

Si parte da Re Vegeta, inconfondibile con l'armatura saiyan e il mantello, per poi passare a Vegeta nelle forme Super Saiyan Blue e normale, con quest'ultima che riprende il momento in cui apparve nell'anime. Si passa poi a tanti altri saiyan come Radish e Bardack, con Goku in versione Super Saiyan God e Super Saiyan 4, per poi finire con il malvagio Majin Bu grigio. Cosa ne pensate di questi modellini di Dragon Ball con i famosi mattoncini?

Un altro fan ha invece ipotizzato come sarebbero i personaggi del popolare Le Bizzarre Avventure di Jojo in forma Lego.