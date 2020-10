Dragon Ball: un cosplay low cost porta in vita Veku, la fusione fallimentare di Gogeta

Gogeta è uno dei personaggi più potenti dell'intero franchise di Dragon Ball, ma prima della sua comparsa, Goku e Vegeta sono stati protagonisti di un divertentissimo siparietto. Su questo indimenticabile momento si basa il nuovo cosplay di Low Cost Cosplay.

A differenza della semplicità con cui appare Vegeth, grande ritorno in Super Dragon Ball Heroes, per potersi fondere in Gogeta, Goku e Vegeta devono prima esibirsi in una danza assurda. Sbagliando anche solamente un semplice movimento, i risultati possono essere devastanti. E questo imbarazzante evento accade nel dodicesimo cortometraggio di Dragon Ball Z. Intenti a lottare contro Janemba, i due Saiyan falliscono la danza della fusione; il risultato è quanto mai sorprendente, al posto di Gogeta appare Veku, il guerriero fallito!

Veku è una versione abbondantemente sovrappeso di Gogeta e non ha neanche lontanamente il suo potenziale combattivo. Veku è un personaggio puramente ironico, che non ha avuto la benché minima possibilità di sconfiggere il mostro infernale. Ma dopo la canonizzazione di Gogeta in Dragon Ball Super: Broly, chissà se un giorno lo rivedremo ufficialmente.

In attesa di questo remoto evento, Veku è stato riportato in vita da Low Cost Cosplay, famosissimo cosplayer noto per le sue interpretazioni a basso budget. Al posto del classico giubbetto con cui conosciamo Veku (e Gogeta), Low Cost Cosplay ha utilizzato due croissant; il cosplay è praticamente perfetto, anche se imbarazzantissimo. Se invece avete voglia di un cosplay serio, date un'occhiata a questa sexy Lunch di Dragon Ball. E non perdetevi nemmeno la versione realistica di Super Bu di Dragon Ball Z!