Dragon Ball: Lunch bionda bella e aggressiva nel cosplay di Nkuronoma

Agli inizi dell'avventura di Dragon Ball c'erano solo Goku e Bulma. Ma dopo aver conosciuto il Genio delle Tartarughe, Oolong, Yamcha e aver completato il primo viaggio per la ricerca delle Sfere del Drago, gli orizzonti del piccolo Goku si erano già allargati notevolmente.

Il ragazzino sceglierà di allenarsi con il Maestro Muten nelle arti marziali dopo aver salutato gli altri al palazzo di Pilaf. Ma per accedere alle lezioni del genio, lui e Crilin sono stati costretti a trovare una ragazza giovane e bella che potesse soddisfare il Genio pervertito. Incontrarono così Lunch, una giovane particolare che è in grado di trasformarsi tra due personalità dopo uno starnuto.

La Lunch blu è tenera, gentile e servizievole, mentre la Lunch con i capelli biondi è aggressiva e spregiudicata. Entrambe però sono dotate dello stesso fisico sensuale e curvilineo che rende sempre alta l'attenzione del Genio delle Tartarughe per il personaggio.

Vediamo questo personaggio di Dragon Ball in un cosplay, realizzato da NKuronoma. La cosplayer ha portato nel tweet in basso un cosplay di Lunch bionda con i soliti vestiti formati dal top verde e il pantaloncino giallo, mentre tra le mani regge una mitraglietta che annuncia la sua pericolosità anche in questa versione. A proposito dell'inizio, sapevate a cosa si è ispirato Toriyama per il viaggio di Dragon Ball?