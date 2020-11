Dragon Ball: Lunch bionda diventa provocante nel cosplay di Fabibi

Tra i tanti personaggi presentati in Dragon Ball, ricordiamo Lunch. La ragazza fu introdotta nell'arco dell'allenamento per il Torneo Tenkaichi e per lungo tempo fu una delle poche figure femminili del mondo di Akira Toriyama. La sua particolarità era quella di diventare da timida e mansueta ad aggressiva e violenta dopo uno starnuto.

Ormai è chiaro a tutti che Lunch soffre di disturbo dissociativo dell'identità, ciononostante è comunque amata dai fan di Dragon Ball che avrebbero voluto vederla molto di più durante il resto della saga, durante la quale è invece sparita quasi senza lasciare traccia insieme ad altri personaggi.

Come detto prima, Lunch si mostra in due versioni: quando ha i capelli blu è timida, quando ha i capelli biondi è violenta. Uno starnuto che può ribaltare tutto ma non il fisico mozzafiato che ha e che è stato ripreso da tante cosplayer. La Lunch blu ha già ricevuto un cosplay carino da Yuki, e per quanto riguarda Lunch bionda?

Ci ha pensato la cosplayer Fabibi che ancora una volta veste i panni di un personaggio del mondo di Dragon Ball. Nelle due foto in basso possiamo vedere una Lunch bionda molto provocante, come naturale da parte di questa cosplayer, anche se meno aggressiva della controparte fumettistica. Un cosplay ben riuscito e che ha raccolto un ottimo numero di like su Instagram.