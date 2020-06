Dragon Ball: Lunch si rifà il look e diventa ancora più sexy con una fan art

Tanti personaggi conosciuti agli esordi di Dragon Ball sono stati messi da parte. Ricordiamo dapprima Jiaozi e Tenshinhan, quasi completamente scomparsi nelle ultime fasi di Dragon Ball Z, poi Yamcha ma anche la bella Lunch. La ragazza era stata un'aiutante del Maestro Muten sull'isola delle tartarughe, prima di partire per vivere con Tenshinhan.

Nonostante non appaia più come prima - o meglio, non appare praticamente mai da un certo punto della storia in poi - i fan di Dragon Ball continuano a tenere a cuore Lunch e il suo destino. Non a caso ci sono ancora tanti cosplay su Lunch realizzati da appassionate di Dragon Ball, ma in tanti si sono anche entusiasmati quando parte della sua storia è stata coperta, anche se con delle missioni secondarie sparute, in Dragon Ball Z: Kakarot.

Continuano ovviamente anche i disegni dedicati a Lunch e un fan d'eccezione dalla terra del Sol Levante ha deciso di dedicargliene uno. L'illustratore Shinya Yamashita, noto nel settore per tutti i suoi contributi al mondo dell'animazione, ha realizzato una perfetta illustrazione di Lunch di Dragon Ball, dandole un nuovo tratto e rendendola ancora più sexy della versione disegnata da Akira Toriyama. In fondo alla notizia potete osservare il tweet con questo disegno, vi piace?