Dragon Ball: Lunch diventa tremendamente sexy nel cosplay di Roxy

Durante la prima fase di Dragon Ball, quella con Goku ragazzino, la presenza femminile era alternata tra Bulma e Lunch, anche se nessuna delle due era una combattente. La ragazza timida che faceva compagnia al genio delle tartarughe alla Kame House col tempo però è sparita. Ma i fan ancora non riescono a dimenticarla.

La sua peculiarità era quella di essere normalmente timida, tranquilla e con i capelli blu, ma quando starnutiva si trasformava completamente. La Lunch bionda era aggressiva e sempre con una pistola a portata di mano, ma come la controparte calma aveva un fisico da schianto che stuzzicava sempre il maestro Muten. In Dragon Ball poi non l'abbiamo vista molto, ma i fan continuano a cercare cosplay su Lunch.

Oggi vi presentiamo proprio uno di questi. Roxy ha deciso di portare sulla sua pagina Instagram diverse foto dove mostra il suo cosplay di Lunch bionda, sia col vestito normale, ovvero quello formato da top verde e pantaloncino di jeans, che quello con il vestito da cameriera sexy formato da un body nero e ornamenti rosa. Ovviamente tra le sue mani non poteva mancare qualche arma, ed eccola infatti anche con una mitragliatrice.

Il tocco dato da Roxy crea una Lunch molto sexy e che mette molto in risalto il lato B. Cosa ve ne pare di questo cosplay a tema Dragon Ball? Secondo alcuni psicologi, Lunch soffre di disturbo dissociativo d'identità.