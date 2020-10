Da Dragon Ball a Lupin III: quali sono le coppie di rivali secondo i fan giapponesi?

In moltissime serie, soprattutto in quelle di stampo shonen come Dragon Ball, Death Note e persino Lupin III, vige il fattore "rivalità". Da Goku e Vegeta, da Light ed L, ecco quali sono secondo i fan giapponesi i migliori rivai del mondo anime e manga. Avete già indovinato i vincitori della classifica?

Il sito GooRanking è un portale molto conosciuto in patria poiché saltuariamente propone alcuni interessanti sondaggi in merito alle preferenze della community nipponica. Un piccolo campione della popolazione ha così risposto all'ultima iniziativa per decretare la top 5 dei migliori rivali. Prima di continuare, vi ricordiamo che oggi, sul nostro canale Twitch, torna l'appuntamento con il Q&A Pop targato Everyeye.it. Dalla prima alla quinta posizione trionfano:

Lupin III vs Zenigata: Goku vs Vegeta; Sakuragi e Kaede di Slam Dunk; Amuro e Char di Mobile Suit Gundam; Shinichi e Kaito Kid in Detective Conan;

Solo il sesto e il settimo posto per Light ed L di Death Note e per Sasuke e Naruto dell'epopea di Masashi Mishimoto. Raggiunge il 16° posto, invece, la coppia composta da Inuyasha e Sesshomaru. Dopo aver vinto la top 10 degli anime immortali, Lupin III torna a uscire vincitore nei sondaggi inerenti alla cultura nipponica, sintomo che il ladro gentiluomo continua ancora oggi a rubare il cuore di migliaia di appassionati.

E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere? Diteci la vostra personale classifica, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.