Dragon Ball, nuova lussuosa collaborazione con Billionaire Boys Club di Pharrell Williams

La nuova collezione è stata annunciata sul sito ufficiale di Dragon Ball, e sarà caratterizzata da felpe con cappuccio, felpe, camicie a maniche lunghe e magliette. Solo una foto della collezione è stata mostrata finora con diversi pezzi della collezione.

Nella foto che potete vedere più in basso troviamo immagini di Goku e Freezer che si affrontano, il maestro di arti marziali Korin e Bulma che appare nel suo vestito della Saga di Freezer. La collezione sarà disponibile per la vendita il 2 gennaio in Giappone, e sarà anche rilasciata tramite il negozio online del marchio e rivenditori partner negli Stati Uniti e in Cina in una data successiva.

Billionarie Boys Club è stato fondato nel 2003 dal musicista Pharrell Williams e dal produttore discografico e fashion designer giapponese Nigo, che ha anche creato il famoso marchio A Bathing Ape (BAPE). Il marchio ha boutique a New York, Miami, Londra e Tokyo ed è anche presente in grandi magazzini come Nordstrom e Saks.

La nuova collezione Dragon Ball è solo l'ultima di diverse collaborazioni streetwear con franchise di anime a debuttare quest'anno. Mobile Suit Gundam ha collaborato con Nike all'inizio dell'anno per produrre sneaker e kit di modelli Gunpla in edizione limitata basati su Gundam Unicorn, e più recentemente ha collaborato con Supreme per produrre una nuova variante del classico RX-78-2 che è stato marchiato con il logo iconico della società e lo schema di colori rosso.

Champion ha anche prodotto una linea di abbigliamento di Naruto, mentre UNIQLO ha rilasciato l'ultima delle sue molte collaborazioni anime, una nuova collezione Pokémon con disegni di artisti di strada Meguru Yamaguchi e James Jarvis, all'inizio di questo autunno. Ma non solo UNIQLO ha anche recentemente collaborato con Jujutsu Kaisen.

Dragon Ball ha debuttato nel 1984 e continua a essere popolare come sempre. Creato da Akira Toriyama, la serie continua ancora oggi con il manga in corso Dragon Ball Super, che continua le avventure di Goku e descrive in dettaglio tutto ciò che è successo nella vita del combattente nei dieci anni tra la fine della Saga di Bu e la comparsa di Ub in Dragon Ball Z.

Nuovi capitoli di Dragon Ball Super sono pubblicati su Manga Plus mentre i volumi italiani sono pubblicati da Planet Manga.